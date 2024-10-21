В Серпухове модернизируют почти 30 детских площадок в 2024 г

В этом году в Серпухове проводят модернизацию и благоустройство 29 детских площадок, 7 из которых ранее были установленные по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На 20 объектах работы уже завершены. Игровые зоны стали точками притяжения для юных жителей. Малыши уже с удовольствием тестируют обновленные пространства. Комплексы современные, безопасные, комфортные, отвечающие всем текущим стандартам. Губернаторские площадки — это полноценные игровые городки, где можно разнообразно проводить досуг.

В этом году отремонтировали самое большое количество объектов за все время. Остальные точки выполнены в рамках комплексного благоустройства дворов. Помимо игровых площадок, установят освещение, лавочки, урны, проведут укладку асфальта. На семи объектах работы продолжаются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.