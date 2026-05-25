В Серпухове модернизировали подстанцию для школы №19

Энергетики завершили реконструкцию распределительного устройства в трансформаторной подстанции для подключения школы №19 имени Романа Катасонова на Юбилейной улице в Серпухове. Работы выполнили в конце мая в рамках договора техприсоединения, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Специалисты «Мособлэнерго» заменили два рубильника в распределительном устройстве РУ-0,4 кВ трансформаторной подстанции ТП-10-35. Вместо оборудования старого образца установлены новые устройства с улучшенными техническими характеристиками. Школе обеспечили мощность 230 кВт по второй категории надежности.

Также энергетики смонтировали прибор учета электроэнергии, который позволяет вести точный и прозрачный контроль потребления. Проведенные работы увеличили пропускную способность подстанции и снизили риск технологических нарушений в сетях.

«Подключение социальных объектов — наш безусловный приоритет. Реконструкция распределительного устройства в Серпухове позволила обеспечить школу стабильным электроснабжением по второй категории надежности. Это значит, что современное оборудование для обучения детей будет работать без сбоев, а риск технологических нарушений в сетях сведен к минимуму», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается реализация программы по капитальному ремонту школ и в Серпухове в рамках этой программы поставлен рекорд.

«Большие программы в некоторых городах идут. Ну, прежде всего Серпухов — наверное, рекордное количество школ одновременно ремонтируется. Понятно, что это территория особого контроля, потому что подвести мы не можем», — подчеркнул Воробьев.