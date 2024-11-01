В Серпухове хотят построить 4 участка теплосетей от блочно-модульной котельной

В городском округе Серпухов в 2026 году планируют завершить строительство 4 участков тепловых сетей от блочно-модульной котельной, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Серпухов.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству участков тепловых сетей от БМК в городском округе Серпухов», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по строительству участков тепловых сетей от БМК 32 МВт по адресу: Московская область, г. о. Серпухов, г. Серпухов, на ул. Красных Партизан на участках: УТ1 — ТК11, ТК11- ТК9, ТК7а — ТК83, ТК84 УТ2 (в т. ч. ПИР)».)

Предусмотреть врезку существующих потребителей в тепловую сеть:

Участок № 1 (284 м в двухтрубном исчислении, без учета ответвлений) УТ1 –ТК11: с подключением в ТК94 Школы № 1 (Советская улица, д. 45); с подключением в ТК11’ Школы № 1 (Советская улица, д. 45- корпус Бассейн); с подключением в ТК11 ответвления на существующую ТК64 с подключенной группой домов ул. Советская 41/12, ул. Советская 43 и квартала домов, ограниченного улицами: Советская, Ворошилова, Крупской, проездом Мишина.

Участок № 2 (126 м в двухтрубном исчислении, без учета ответвлений) ТК11–ТК9: с подключением в камере ТК10 стадиона «Труд» и спортклуба «Тайфун» (пр. Мишина, 12а); с подключением в камере ТК9 камеры ТК8 (жилой квартал между ул. Советская, проезд Мишина, ул. Луначарского) и камеры ТК49 (проезд Мишина, д7 — универмаг «БУМ» и квартал между проездом Мишина и Рабфаковским проездом).

Участок № 3 (144 м в двухтрубном исчислении, без учета ответвлений) ТК7а — ТК83: с подключением в камере ТК7а ресторана «Росинка» (ул. Луначарского, д. 47/35); с подключением в камере ТК 82 домов № 37 и № 37А ул. Советская; с подключением в камере ТК 83 жилого дома № 48 ул. Советская, группы домов на ул. Луначарского.

Участок № 4 (45 м в двухтрубном исчислении, без учета ответвлений) ТК84-УТ2: с подключением в камере жилых домов № 44/53 ул. Советская, № 57 ул. Ворошилова.

Выполнение работ планируется закончить в 2026 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.