В Серпухове готовность реконструкции очистных достигла 25%

Реконструкция городских очистных сооружений в Безымянном переулке в Серпухове выполнена на 25%. На площадке ежедневно работают 79 специалистов и 8 единиц техники, завершить проект планируют в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Реконструкция очистных сооружений вышла в активную фазу. Новый комплекс мощностью 60 тыс. кубометров в сутки обеспечит современную систему водоочистки для порядка 130 тыс. жителей.

Основные здания практически готовы. Лаборатория построена на 99,5%. Воздуходувная и иловая станция вышли на этап отделки: готовность помещений составляет 92%, архитектурных решений — 96,5%. Проходная выполнена на 96%, административно-бытовой корпус — на 91%.

На участках строительства ключевых объектов работы идут наиболее активно. В здании доочистки и УФ-обеззараживания завершается устройство фундаментов, общая готовность этого объекта достигла 19%. В здании решеток и обезвоживания песка параллельно с заливкой фундаментов монтируют системы водоотведения.

Одновременно прокладываются инженерные сети. Наружные сети водоотведения готовы почти на 60%, сети К1.5 — на 93%, К1 — на 72%. Продолжается устройство кольцевого водопровода. Демонтаж старых конструкций выполнен на 41,7%, ведется разбор иловых карт и оборудования, а также выемка грунта.

«В этом году на обновление коммунальной инфраструктуры направим 12 млрд рублей — проведем 96 мероприятий по строительству, реконструкции или капитальному ремонту на ключевых объектах и сетях. Работы будут вестись вне зависимости от сезона и без прекращения подачи коммунальных услуг жителям. Один из эффектов на уже реализованных объектах — снижение или полное отсутствие жалоб на качество воды и неприятный запах», — сказал Кирилл Григорьев.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области отметил, что на время работ ресурсы в дома будут поступать через переключение на близлежащие объекты.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.