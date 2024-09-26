В Серпухове для уборки территорий закупили новую коммунальную технику

Глава Серпухова Сергей Никитенко ознакомился с пополнением парка коммунальной техники в «Комбинате благоустройства». Только за прошлый год за счет средств муниципального бюджета было приобретено более 50 единиц, как техники, так и навесного оборудования, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году для помощи в уборке городских территорий поступили пять автомобилей «Соболь», два экскаватора-погрузчика Elaz, погрузчики АМКАДОР 330 и АМКОДОР 352С и роторный снегоочиститель. Новая техника позволит повысить эффективность, производительность и оперативность работ в зимний период.

«С учетом объединения, протяженной дорожной сети (800 км) и большого количества населенных пунктов на территории округа тщательно подходим к подбору и приобретению техники. Помимо этого закупаем машины, которые будут базироваться в Пущине и Протвине», — сказал глава г. о. Серпухов Сергей Никитенко.

На данный момент, в осенне-зимний период, в уборке задействуется порядка 80 единиц техники комбината, чтобы оперативно устранять последствия осадков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.