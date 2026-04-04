В Серпухове, Балашихе и Реутове продолжается реконструкция очистных сооружений

В Московской области в 2026 году планируется модернизировать порядка 500 объектов тепло- и водоснабжения. В Подмосковье «Единая Россия» реализует самую масштабную в истории региона программу комплексного обновления жилищно-коммунальной инфраструктуры. В планах на 2026 год — модернизировать более 400 объектов теплоснабжения и около 100 — водоснабжения и водоотведения, сообщила пресс-служба отделения ЕР Московской области.

Модернизация сферы ЖКХ включает не только ремонт объектов, но и налаживание рабочих процессов в ресурсоснабжающих организациях.

«Наказы в сфере ЖКХ — это огромная часть Народной программы „Единой России. За последние два года в Московской области построено и реконструировано 120 котельных, 527 километров тепловых сетей, 11 очистных сооружений и порядка 50 ВЗУ“, — подчеркнул председатель Мособлдумы, секретарь подмосковной „Единой России“ Игорь Брынцалов.

В Серпухове — на очистных сооружениях на улице Безымянной — реконструкция идет по графику. Как сообщил секретарь Серпуховского местного отделения партии «Единая Россия», глава округа Алексей Шимко, проект позволит увеличить мощность очистных сооружений до 60 тысяч кубометров сточных вод в сутки.

Реконструкция включает двухступенчатую механическую и трехступенчатую биологическую очистку, ультрафиолетовое обеззараживание и систему обезвоживания осадка. Будут построены и обновлены здания, появится новая лаборатория для быстрого анализа воды.

«От работы очистных сооружений зависит экологическая безопасность и комфорт наших жителей. Реализация данного проекта по Народной программе — важный вклад в качество жизни в Серпухове», — отметил Алексей Шимко.

Общая стоимость работ превышает 7 миллиардов рублей. Ввод очистных сооружений в эксплуатацию запланирован на конец 2027 года.

Среди уже реализованных объектов — водозаборный узел № 9 в Реутове. Производительность насосной станции выросла в два раза, качественной питьевой водой обеспечена северная часть города — это около 50 тысяч жителей или порядка 40% населения. Всего в Реутове отремонтировано 2,5 километра сетей, идет реконструкция двух котельных, сетей водоотведения и водоподведения.

В Балашихе трансформация затронула МУП «Балашихинские коммунальные системы», обеспечивающее водой и теплом более 500 тысяч жителей. Здесь модернизируют аварийно-диспетчерскую службу, проводят цифровизацию и обновляют автопарк.

В прошлом году в здесь отремонтировали шесть километров сетей, теперь работе девять километров и две котельные. На всех ВЗУ установлены станции обезжелезивания.

Итоги народной программы в направлении ЖКХ «Единая Россия» подвела в ходе второго окружного отчетно-программного форума «Есть результат!» в Ростове-на-Дону. Там же начался сбор предложений в новую редакцию Народной программы.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.