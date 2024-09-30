В Сергиевом Посаде завершаются работы по замене участка теплотрассы. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Московской области» проводит работы по замене участка теплотрассы в рамках концессионного соглашения по адресу улице Глинки дома № 8, сообщили в пресс-службе администрации Сергиево-Посадского городского округа.

Временно исполняющий полномочия главы Сергиево-Посадского городского округа Оксана Ероханова приехала по данному адресу и проконтролировала ход проведения работ русурсоснабжающей организаций.

«В прошлом году в момент пуска тепла здесь произошла крупная авария. Тогда обошлись установкой хомутов, в этом году линию полностью реконструируют», — сказала она.

Временно исполняющий полномочия главы Сергиево-Посадского городского округа отметила, что работы будут завершены через 10 дней и запуску отопления ничего не мешает.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что основной этап модернизации котельной в Климовске завершат уже в этом году. Специалисты проведут ремонт почти 11 км теплосетей и подключат индивидуальные тепловые пункты в 143 МКД.

«У нас здесь два котла, которые мы модернизировали, так называемые „сотки“. При потреблении Климовском мощности в 100 гкал в час имеем здесь двойной резерв. Также будет установлен новый котел меньшей мощности, но не менее важный, чтобы обеспечить подачу тепла. Очень много мы заменили автоматики для того, чтобы управление котельными также велось максимально рационально», — заявил Воробьев.