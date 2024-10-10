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В Сергиевом Посаде отключили горячее и холодное водоснабжение

В связи с проведением ремонтных работ на участке трубопровода 10 октября с 12:30 и до окончания работ прекращена подача холодного и горячего водоснабжения по ряду адресов в Сергиевом Посаде. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Водоснабжение отключено в селе Бужаниново, на улице Полевая д. 46, д. 23, д. 24, д. 20, д. 47а, д. 47, д. 16, д. 15, д. 13, д. 10, д. 9, д. 8, д. 32, д. 31, д. 28, д. 30 и в частных домах.

Задействована бригада из 4 человек, 2 единицы техники. Срок окончания работ — 17:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.