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В Сергиевом Посаде объявлен конкурс на строительство очистных сооружений

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству очистных сооружений в с. Сватково городского округа Сергиево-Посадский Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по строительству очистных сооружений в с. Сватково, Сергиево-Посадского округа. Планируется строительство очистных сооружений производительностью 1300 куб. метров в сутки.

«Окончание выполнения работ запланировано на 2026 год», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Сергиево-Посадского городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.