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В Сергиевом Посаде ликвидируют аварию на сетях электроснабжения в Пересвете

Аварийное отключение электроэнергии в г. Пересвет на одной из распределительных подстанций, принадлежащих градообразующему Федеральному казенному предприятию «Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности» Госкорпорации «Роскосмос», произошло около 7 утра 8 февраля.

По информации заместителя генерального директора-главного инженера ФКП «НИЦ РКП» Игоря Акульшина в результате аварии на кабеле были обесточены водозаборный узел, МСЧ-94 и 19 многоквартирных домов.

В квартирах и на социальные объектах не было электричества и холодной воды. Горячая вода и отопление подавались в полном объеме, поскольку котельная запитана от другого водозаборного узла и электроподстанции.

Бригада ремонтников в первую очередь возобновила подачу электроэнергии в МСЧ-94.

Там находятся реанимационные палаты и действующий стационар. Около 9 утра электроснабжение больницы было полностью восстановлено. В 11:40 восстановили подачу электроэнергии на водозаборный узел. Холодная вода пошла в дома.

Это подтвердила прибывшая на место замглавы Сергиево-Посадского городского округа Светлана Борисовна Гусева.

Многоквартирные дома подключились поэтапно. Рабочие ликвидируют аварию на кабеле путем установки муфты. Незапитанными остаются 7 домов на улицах Королева и Строителей.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.