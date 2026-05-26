В Сергиевом Посаде готовность очистных достигла 73%

Строительная готовность новых очистных сооружений канализации в Сергиевом Посаде достигла 73%. Работы ведет Мособлводоканал, подведомственный региональному министерству ЖКХ, завершить объект планируют в конце 2026 года, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Сергиевом Посаде продолжается строительство новых очистных сооружений. Уже полностью выполнены монолитные железобетонные конструкции приемной камеры, блока вторичных отстойников, цеха доочистки, производственного здания, трансформаторной подстанции и иловой насосной станции.

На завершающей стадии находятся монолитные работы в цехе механической очистки, блоке биологической очистки и цехе обезвоживания. Общая мощность комплекса составит 40 тыс. кубометров сточных вод в сутки. Это позволит обеспечить качественное водоотведение для 97 тыс. жителей, а также социальных объектов и предприятий в Сергиевом Посаде, Скоропусковском, Конкурсном и Березняках.

«В этом году проведем 96 мероприятий по строительству, реконструкции или капитальному ремонту на ключевых объектах и сетях. Работы будут вестись вне зависимости от сезона и без прекращения подачи коммунальных услуг жителям. Один из эффектов, который видим на уже реализованных объектах, — снижение или полное отсутствие жалоб на качество воды и неприятный запах», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Завершить строительно-монтажные работы планируется к концу 2026 года. Объект оснастят современными технологиями глубокой очистки и автоматизированной системой управления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.

«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.