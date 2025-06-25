В Сергиево-Посадском округе завершен капремонт двух кровель МКД

Депутаты окружного Совета совместно с представителями администрации проверили работы по капитальному ремонту фасадов и замене кровли в ряде домов в селе Мишутино и деревне Марьино, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В прошлом году в селе Мишутино в доме № 20 капитально отремонтировали крышу, а в этом году установили систему вентилируемого навесного фасада, площадь которого составила около 2,5 тысячи квадратных метров. В целом работы по капитальному ремонту выполнены качественно, однако депутаты обратили внимание на неплотно прилегающий элемент фасада на углу дома. Подрядчики Фонда капитального ремонта недочет устранят.

Следующий адрес — дом № 16 в деревне Марьино. Здесь также проводились работы по замене кровли. К работам приступили после многочисленных обращений жителей о протечках. На данный момент капремонт крыши выполнен, дом сдается. Подрядчикам осталось только вывести строительный мусор с территории.

Также депутат окружного Совета Анна Солдатова сообщила, что на следующей неделе к жильцам дома № 16 приедут сотрудники страховых компаний, чтобы решить вопросы со страховыми выплатами за испорченное в период протечки кровли имущество.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.