сегодня в 16:44

Администрация Сергиево-Посадского округа взяла на контроль вопросы содержания и благоустройства ЖК «Троицкая Слобода» после обращения жителей. Встреча с представителями администрации пройдет 23 ноября в 17:00 на территории комплекса, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Администрация поручила профильным службам проверить вопросы, изложенные в обращении жителей ЖК «Троицкая Слобода». Они касаются покоса травы, уборки снега, ремонта дорог и детских площадок, а также определения ответственных за обслуживание объектов общего пользования.

На территории комплекса площадью около 10 гектаров расположены 23 многоквартирных дома, детские площадки, дороги общего пользования, прибрежная полоса и объекты инженерной инфраструктуры.

Отдельное внимание уделят качеству рассмотрения обращений, в том числе поступающих через портал «Добродел». Администрация поручила проработать корректность ответов и исключить ошибки в названиях улиц.

Встреча жителей с представителями администрации состоится 23 ноября в 17:00 на территории ЖК «Троицкая Слобода». Участники обсудят содержание территории, разграничение ответственности за обслуживание объектов и дальнейшие шаги по урегулированию ситуации.

Жителям уже предоставили ответ на обращение. Вопрос остается в работе администрации Сергиево-Посадского городского округа.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.