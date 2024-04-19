В Сергиево-Посадском округе проведут работы по содержанию дворовых территорий

В Сергиево-Посадском округе планируют провести работы по содержанию дворов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен аукцион на выполнение работ по содержанию дворовых территорий и текущему ремонту объектов благоустройства в Сергиево-Посадском городском округе Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение работ по содержанию дворовых территорий и текущему ремонту объектов благоустройства Сергиево-Посадского городского округа.

Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ по текущему ремонту объектов благоустройства, включающий ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, замену бортовых камней, разметку проезжей части, а также предстоит выполнить работы по уборке детских, спортивных площадок, дворовых территорий, произвести сбор и вывоз мусора, а также работы по озеленению территорий.

Срок окончания подачи заявок — 27 апреля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.