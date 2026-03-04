В Сергиево-Посадском округе прошли встречи с жильцами по вопросу протекания крыш

Заместитель главы Сергиево-Посадского округа Юрий Гужва и депутат окружного Совета Андрей Саакян 2 марта встретились с жильцами домов № 82 по ул. Вознесенская и № 15 по ул. Свердлова по вопросу протекания крыш, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Эта тема стала одной из главных на еженедельном совещании в администрации округа, по итогам которого было принято решение создать специальную комиссию. Заместитель главы округа Юрий Гужва и депутат окружного Совета Андрей Саакян совместно с представителями управляющих компаний в тот же день выехали по заявкам от жителей.

Исполнительный директор УК «Посадское обслуживание домов» Юрий Беляев пояснил, что дом № 82 по ул. Вознесенская перешел в управление организации в прошлом году от покинувшей коммунальный рынок округа УК «Мособлэксплуатация».

«Всего к нам перешло больше 50 домов и почти везде кровля находится в подобном состоянии. Конечно, глобальное и правильное решение проблемы — это капитальный ремонт. А пока мы чистим снег и делаем отвод воды, чтобы минимизировать протечки. С наступлением сухой погоды займемся текущим ремонтом», — рассказал Юрий Беляев.

В ходе рабочего выезда была достигнута договоренность с управляющей компанией сделать локальный ремонт кровли до мая, в зависимости от погодных условий. В это же время будет проводиться общее собрание собственников жилья для того, чтобы включить дом в программу капитального ремонта.

Следующий адрес — ул. Свердлова, д. № 15. Этот дом перешел в управление УК МБУ «Благоустройство СП» от «Мособлэксплуатации» также в прошлом году и был включен в программу капитального ремонта. В ходе встречи было решено провести аварийные латочные работы и текущий ремонт кровли.

«Управляющая компания обещала, что до конца мая будет проведен текущий ремонт кровли. Мы договорились, что к концу мая мы в очередной раз приедем сюда тем же составом и спросим у жителей верхних этажей, как у них обстоят дела в пасмурную погоду когда идут дожди», — сказал Андрей Саакян, депутат окружного Совета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.