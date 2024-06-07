В Сергиево-Посадском округе началась реализация проекта «Светлый город»

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Объявлен конкурс на выполнение работ по устройству систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в городском округе Сергиево-Посадском. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по устройству систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» в городских округах Московской области по адресам: Сергиево-Посадский городской округ г. Сергиев Посад, ул. Лоскутиха, ул. Семенчинская, ул. Якимцовская, ул. Носовская, ул. Алешинская, ул. Аристовская, ул. Копорка, д. Селково, д. Шубино, д. Машино-Дубки, с. Парфеново, д. Чарково, п. Ситники.

Выполнение работ по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения, электроарматуры планируется завершить к ноябрю 2024.

Работы осуществляются в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств городских округов Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.