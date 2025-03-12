В Сергиево-Посадском округе могут появиться новые площадки «Мегабак»

Потенциальные инвесторы предложили построить новые площадки «Мегабак» для раздельного сбора мусора в Сергиево-Посадском округе. ООО «ПК «Вторалюминпродукт» и АО «Петромакс» запрашивают площади от 500 до 1 000 кв. метров. На данный момент подходящие локации под размещение «Мегабака» есть в Краснозаводске, Пересвете, Богородском, Хотькове, сообщает пресс-служба администрации округа.

ООО «ПК «Вторалюминпродукт» — завод по переработке вторичного сырья, главным образом алюминия. Компания готова принимать 12 фракций — пластик, шины, бумагу, картон, пленку, бытовую технику, цветные металлы. Некоторые виды отходов, которые потом отправятся на переработку, могут выкупать. Такой подход они используют в Балашихе.

АО «Петромакс» — завод по переработке вторичного сырья, построенный в Лобне по передовым европейским технологиям. Предприятие специализируется на приеме лома и отходов черных и цветных металлов, вторичных ресурсов, промышленного оборудования, бытовой техники и электроники.

Первую площадку «Мегабак» на Новоугличском шоссе в Сергиевом Посаде открыли в августе 2020 года. Это удобная форма сбора и сортировки отходов, которую оценили сами жители округа.

В 2019 году губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение запустить в регионе проект «Мегабак». Его цель — избавиться от завалов крупногабаритных отходов на общедомовых контейнерных площадках, а также увеличить долю вторичной переработки.