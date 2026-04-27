В Сергиево-Посадском округе модернизировали котельную для школы и сада

Мособлгаз завершил реконструкцию блочно-модульной котельной в районе деревни Зубачево Сергиево-Посадского округа. Объект будет обеспечивать теплом школу и детский сад МБУ «Развитие», где обучаются и работают около 500 человек, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Котельная предназначена для теплоснабжения образовательных учреждений. Ее мощность увеличили с 1,791 до 2,661 Гкал в час за счет ввода дополнительного блок-модуля. Это позволило обеспечить стабильную подачу тепла в школу и детский сад.

Работы выполнили в рамках государственной программы Московской области по развитию инфраструктуры социальной сферы. Изначально в 2023 году на территории построили школу и установили котельную, рассчитанную на ее потребности. Позднее здесь возвели детский сад, что потребовало увеличения мощности оборудования.

В 2025 году МБУ «Развитие» и АО «Мособлгаз» заключили договор на модернизацию объекта. После реконструкции котельная обеспечивает безопасное и надежное теплоснабжение обоих учреждений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.