В Сергиево-Посадском округе 6 ноября будет отключение холодной воды

6 ноября в связи с заменой участка трубы на водопроводе в Сергиевом Посаде будет прекращена подача холодного водоснабжения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В период с 10:30 и до окончания работ прекращена подача холодного водоснабжения потребителям по адресам: Сергиево-Посадский г. о., пос. Заречный, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13.

Задействована бригада из 5 человек, 2 единицы техники.

Срок устранения: 6 ноября, 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за пять лет масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей региона.

«Наши рабочие группы проводили анализ всех самых уязвимых мест в части подготовки к осенне-зимнему периоду. Масштаб этих работ очень заметный — модернизация котельных, сетей и третье важное слагаемое — внимание состоянию самих домов, особенно малоэтажных, которое далеко не всегда оптимальное. Наша задача сегодня — проанализировать и взять на контроль эту работу, — заявил Воробьев.