В Сергиево-Посадском городском округе 14 августа возможно отключение электроэнергии

сегодня в 20:27

«Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии в Сергиево-Посадском округе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей. Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется:

14.08.2024 (14:00 — 17:00) г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д. 205а, 205б, 205в, 205г, 205д, ул. Инженерная, д. 10.Техобслуживание ТП.

По вопросам отключений и качества электроснабжения обращаться на «Горячую линию» АО «Мособлэнерго» по телефону 8(495) 99-500-99.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.