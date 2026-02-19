сегодня в 12:03

В Серебряных Прудах техника расчищает дороги после снегопада

Сильный снегопад с метелью и порывами ветра до 17 м/с накрыл 19 февраля Серебряные Пруды. Непогода, вызванная балканским циклоном, продлится до 20 февраля, дорожные службы работают в усиленном режиме.

Балканский циклон принес в Серебряные Пруды обильный снег, метель и ветер с порывами до 17 м/с. По прогнозам, неблагоприятные погодные условия сохранятся до завтра.

К расчистке региональных трасс приступила техника АО «Мосавтодор» ПК «Серебряно-Прудский». Работы начались ночью и продолжились утром в усиленном режиме.

Всего задействовано 14 единиц техники и 15 дорожных рабочих. Шесть комбинированных дорожных машин обрабатывают основные дороги противогололедными материалами. Погрузчик и три грейдера устраняют наиболее серьезные снежные заносы. Дорожные рабочие и техника МТЗ очищают автобусные остановки и прилегающие участки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.