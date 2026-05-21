Подмосковье расширит поддержку производителей роботов в 2026 году

В Московской области действует комплексная система поддержки роботизации промышленности и логистики, а новые меры стимулирования спроса на отечественных роботов планируют запустить во II квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

О действующих и разрабатываемых инструментах поддержки на заседании комиссии Государственного совета по направлению «Промышленность» рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. Предприятиям доступны федеральные и региональные программы на всех этапах — от НИОКР до строительства заводов, закупки оборудования и стимулирования спроса на отечественные решения.

«В совокупности с федеральными программами в Московской области уже созданы все условия для роботизации самых разных сфер деятельности — от промышленного производства до логистики. Наша задача — не только поддержать производителей роботов, но и стимулировать предприятия активнее внедрять автоматизированные решения», — отметила Екатерина Зиновьева.

Среди региональных мер — льготная аренда площадей в государственных индустриальных парках, компенсация части затрат в частных парках и субсидия на капвложения при строительстве заводов по выпуску роботов. Производителям возмещают до 20% стоимости объекта капитального строительства, но не более 500 млн рублей. Также рассматриваются инвестиционный налоговый вычет и льгота по налогу на имущество.

В регионе внедряют типовые правила проектирования логистических объектов с учетом последующей роботизации. Подмосковье занимает первое место в России по вводу складской недвижимости: построено более 9,5 млн кв. м, еще около 5,5 млн кв. м — в стадии строительства. Современные комплексы используют роботизированные погрузчики и автоматические линии, что позволяет сократить потребность в персонале почти в 2,5 раза и повысить точность операций до 99,9%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.