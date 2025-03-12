В Серебряных Прудах пройдет плановое отключение электроэнергии

Отключение электроэнергии по следующим адресам:



с 08:00 до 17:00 - деревня Беляево СНТ «Амарант» (не более 2-х часов, в период заявленного времени).

Количество проживающих на данной территории человек – 61 человек.

Социально – значимых объектов – 0.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.