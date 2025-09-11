сегодня в 09:51

В село Протекино в Зарайске завершили капитальный ремонт очистных сооружений

В рамках ремонта построили блок биологической очистки, который включает аэротенк и вторичный отстойник, установили систему аэрации с тремя воздуходувками, ввели доочистку — мешочные фильтры, УФ-обеззараживание, включая систему возврата ила и иловые карты. Об этом сообщила сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Очистные полностью автоматизированы. Система контроля выведена на диспетчерский пункт, есть видеонаблюдение.

Если случится, например, отключение электроэнергии, то дополнительный генератор, запустит весь процесс заново без каких-либо сбоев, и бактерии, которые работают в аэротенках, не погибнут.

Очистные обслуживают почти 700 жителей, 8 МКД, а также школу, дом культуры и ФАП.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.