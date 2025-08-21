В селе Середа Шаховской продолжается масштабная реконструкция крыши дома № 13

сегодня в 16:37

В селе Середа муниципального округа Шаховская проводятся ремонтные работы по капитальному ремонту крыши жилого дома № 13. Работы выполняются специалистами Фонда капитального ремонта Московской области и включают комплекс мероприятий по улучшению состояния кровли и повышению энергоэффективности здания. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Замена стропильной системы: старое деревянное перекрытие будет демонтировано и установлено новое, обеспечивающее прочность и надежность конструкции.

Огнебиозащита: для повышения пожарной безопасности деревянные элементы обработают специальным составом, защищающим от огня и биологического разрушения.

Ремонт выходов на крышу: будут восстановлены проходы на кровлю, обеспечивая доступ для обслуживания и устранения возможных неисправностей.

Установка пароизоляционного покрытия: новое изоляционное покрытие предотвратит проникновение влаги внутрь помещения, продлевая срок службы конструкций.

Обновление слуховых окон: замена старых рам и остекления обеспечит дополнительную вентиляцию чердачного пространства.

Устройство ограждения кровли: установка новых ограждений повысит безопасность эксплуатации крыши.

Утепление чердачного помещения: использование современных теплоизоляционных материалов позволит сократить теплопотери и снизить расходы на отопление.

Монтаж профилированного листа: профлист обеспечит надежную защиту от атмосферных осадков и механических повреждений.

Эти мероприятия позволят значительно повысить комфорт проживания жителей дома, обеспечить безопасность и долговечность строения.

Капитальный ремонт крыши — важный этап обновления жилищного фонда региона, способствующий созданию благоприятных условий жизни населения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.