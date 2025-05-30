В селе Перхушково Одинцова завершили установку трансформаторной подстанции

В селе Перхушково Одинцовского округа специалисты АО «Мособлэнерго» завершили установку трансформаторной подстанции. Объект позволит осуществить подключение заявителей с мощностью электроснабжения 15 кВт и обеспечит возможность присоединения новых абонентов в будущем. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Энергетики установили новую мачтовую трансформаторную подстанцию МТП 10/0,4 кВ, оснащенную трансформатором мощностью 40 кВА. Для питания новой электроустановки было смонтировано ответвление воздушной линии электропередачи ВЛЗ-10 кВ, проложенной от трансформаторной подстанции ТП-313331 до ТП414145. Протяженность нового участка ЛЭП составила 10 м.

В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» подключает энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Технологическое присоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и „Россети“ реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.