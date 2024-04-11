В селе Павловская Слобода округа Истра завершено строительство нового водовода

Под руководством министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области на территории городского округа Истра завершено строительство нового водовода в селе Павловская Слобода, сообщает пресс-служба ведомства.

«В настоящее время в селе Павловская Слобода на улице Лесная работает водозаборный узел, который снабжает водой 3,5 тыс. жителей села, в том числе 2 детских сада, больницу, котельную, частный сектор, а так же областной технологический лицей имени В. И. Долгих. Новый водовод построен от ВЗУ до внутриплощадочных сетей областного технологического лицея. Он позволит обеспечить нагрузки хозяйственно-бытовых нужд населения в 354 м3/сут. и объемами воды в 52 л/сек. для пожарных нужд областного технологического лицея», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

На сегодняшний день полностью завершены строительно-монтажные работы, в частности запущены 2 трубопровода диаметром 315 мм в футляре Д 630 мм суммарной протяженностью 2 728 м. и 2 трубопровода диаметром 110 в футляре Д 315 мм суммарной протяженностью 690 м.

Водовод построен из современных полиэтиленовых труб закрытым методом горизонтально направленного бурения для обеспечения максимальной сохранности существующего благоустройства и природных объектов.

Новый объект водоснабжения реализован в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.