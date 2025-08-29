В Щелкове завершается капремонт котельной на Фряновском шоссе

В городском округе Щелково подходит к завершению капитальный ремонт котельной на Фряновском шоссе. Работы ведутся в рамках государственной программы, стоимость контракта составляет 53,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На сегодняшний день на объекте смонтированы два новых котла мощностью по 3 МВт, завершена их обвязка. В последние дни подрядчик вел электромонтажные и отделочные работы, монтировал узел водомерного учета, а также готовил площадки для установки тепловентиляторов. Дополнительно устанавливается оборудование химводоподготовки и запорно-регулирующая арматура, продолжается прокладка электрических сетей. На площадке ежедневно работают до 15 специалистов, используется спецтехника.

Чтобы не останавливать подачу горячей воды жителям на время реконструкции, на территории котельной развернули временный дизельный блочно-модульный комплекс.

«Для нас очень важна модернизация этого объекта, так как от его стабильной работы зависит бесперебойная подача тепла и горячей воды в 15 многоквартирных домов и два соцобъекта», — отметил глава округа Андрей Булгаков.

Согласно контракту, окончание ремонта запланировано на 14 октября, однако ввести объект в эксплуатацию планируется досрочно — уже с 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что создание центра управления ЖКХ стало возможно благодаря высокому уровню цифровизации. Свой вклад внесла и модернизация аварийной службы.

«Центр ЖКХ, который мы создали здесь, в центре управления регионом, — это команда, которая отвечает за энергоснабжение: „Россети“, „Мособлэнерго“, это все, что касается тепла и водоснабжения. Создание такого центра стало возможным благодаря достаточно высокому и еще идущему процессу цифровизации», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.