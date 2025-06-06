В Щелкове запустят новую станцию водоподготовки

На территории водопроводно-насосной станции № 6 в Щелково ведется масштабная реконструкция. О проводимых работах рассказал генеральный директор ООО «Щелковский Водоканал» Андрей Кононов. Вместе с ним по объектам ВНС прошли профильный заместитель главы администрации Щелково, представители Главстройнадзора, местного отделения ассоциации председателей советов многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кононов рассказал, что работа рассчитана на два этапа. «В первую очередь, мы пробуриваем скважины, заводим станцию водоподготовки — убираем железо, отправляем в резервуар чистой воды и через станцию отправляем в город. Как мы декларировали: в конце августа мы ее запустим. Параллельно с этим процессом технологи будут дооборудовать «обратным осмосом» — это ультрафильтрация для того, чтобы убрать все возможные загрязнения».

Реконструкция ВНС-6 проводится в рамках инвестиционной программы ООО «Щелковский Водоканал». Специализированная организация проводит бурение водозаборной скважины на глубину 170 метров, что позволит снизить зависимость от покупной некачественной воды с высоким содержанием железа и мутностью, превышающими нормативы.

Добытая из скважины вода будет проходить водоподготовку — для этого возводится станция. Под нее уже залит фундамент, подведены трубопроводы, а сама станция будет построена из легковозводимых конструкций.

В 2024 году на ВНС-6 была проведена реконструкция пяти насосных агрегатов, заменена запорная арматура, переложены напорные трубопроводы, по которым вода подается в город. Также заменены три скважинных насоса и три водоподъемных трубопровода.

Реализация проекта уже в 2025 году обеспечит более качественное и стабильное водоснабжение микрорайона Богородский, жилого комплекса «Солнечная долина» и частного сектора Верхнее Потапово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.