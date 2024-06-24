В Щелкове заменят свыше 3 тыс светильников наружного освещения

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Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по замене неэнергоэффективных светильников наружного освещения на территории муниципальных образований Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета городского округа Щелково.

«Выполнения работ планируется завершить в 2024 г. В рамках выполнения работ планируется замена 3 421 светильника», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.