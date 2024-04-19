В Щелкове заменили водопроводный узел на вводе в учебный центр ж/д войск

«Щелковский водоканал» заменил водопроводный узел на вводе в учебный центр железнодорожных войск. Поводом послужили обращения на низкое давление в часы-пик от учебного заведения, где проходят подготовку в интересах железнодорожных войск и Минобороны. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Специалисты заменили водопроводный узел на ул. Димитрова, по которому ресурс поступает в войсковую часть. Для этого потребовалось отключить водоснабжение в многоквартирных домах поселка Загорянский.

Начальник водопроводной службы по эксплуатации сетей М. Мурадов отметил, что водопроводный узел построен еще в прошлом столетии.

«За время эксплуатации рабочий диаметр трубопроводов из-за отложений на трубах уменьшился, скорость потока воды в них упала. В водопроводном колодце демонтировали чугунную крестовину диаметром 150 мм. Она используется для разводки потоков воды по нескольким направлениям. На ее месте смонтировали новый узел, в котором установили две запорные арматуры диаметром 100 мм», — отметил Мурадов.

Давление в системе водоснабжения восстановлено.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.