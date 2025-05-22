В Щелкове за два года сократились жалобы на скопления мусора

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков провел традиционное оперативное совещание с сотрудниками администрации и городских служб. Одной из тем совещания стала модернизация контейнерных площадок, сообщает пресс-служба администрации округа.

«По данным муниципального ЦУРа, уже два года мы наблюдаем снижение количества жалоб на скопление мусора. Во многом это результат модернизации старых и строительства новых контейнерных площадок, а также специальных мест для сбора крупногабаритных отходов», — рассказал Андрей Булгаков.

В 2024 году в Щелкове были заменены и обновлены 52 объекта. В этом году в округе будет модернизировано 40 и обустроено 6 новых контейнерных площадок.

Еще одной темой оперативного совещания стало теплоснабжение.

«На сегодняшний день в капитальном ремонте у нас три котельных: № 29 в Щелково, № 9 во Фряново и котельная на Фряновском шоссе. Ведется строительство трех новых котельных: две во Фряново и одна в Хлепетово», — сказал глава округа.

Кроме того, обсудили работы на объектах водоснабжения. В данный момент проводится реконструкция ВНС-6, которая обеспечивает водой микрорайон Богородский. В рамках работ уже заменили 3 скваженных насоса и 3 водоподъемных трубопровода, 5 единиц насосного оборудования, запорную арматуру и трубопроводную обвязку; реконструировали участок наружного водопровода. Заключен договор на бурение скважины, поставляется необходимое для обезжелезивания.

Традиционно на совещании разобрали актуальные обращения: появились первые жалобы на несвоевременный покос травы. Андрей Булгаков пообещал, что здесь работа будет выстроена на упреждение. Также начался период активного использования детских площадок, что приводит к поломкам элементов. Сообщать о сломанных игровых элементах можно в специальный чат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья работают 3 очень крупных контейнерных терминала, которые называют сухими портами. Они очень важны для ориентированного на экспорт бизнеса.

«У нас 3 самых больших сухих порта. Это контейнерные терминалы, которые имеют большую возможность и еще больший потенциал хотят развить, чтобы отправлять на экспорт все то, что представляет интерес в Китае и в других странах», — сказал Воробьев.