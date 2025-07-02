В Щелкове рассказали об использовании роботов в работах по содержанию территорий

В Щелкове рассказали об использовании роботов в работах по содержанию территорий, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Вместе с участником СВО Александром Ткаченко, который с недавних пор работает в нашей Службе содержания территорий, приняли участие в смотре роботизированной техники. Пробуем новые решения для сокращения ручного труда и повышения эффективности», — поделился глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Это часть трансформационного щелковского проекта «Умный парк», который уже получил поддержку министерства благоустройства Московской области. Если техника пройдёт испытания успешно, её начнут закупать для всех парков Подмосковья.

Одним из главных участников показа стала газонокосилка-робот «Venom Саранча». Это маневренный вездеход на батарейках, который управляется с пульта и подходит для любых поверхностей. 95% комплектующих в нём — отечественные. Данный робот уже тестировался на набережной Серафима Саровского. Может работать в труднодоступных местах и заменяет целую бригаду косарей.

Также посмотрели газонокосилки-роботы Caiman и Yarbo Core — с современными системами навигации и управления. Одна из них может самостоятельно приезжать на зарядку и после этого продолжать покос. У аппарата также есть насадки для уборки снега. Андрей Булгаков сообщил, что данный робот обязательно будет опробован в зимний сезон.

Ещё один протестированный агрегат — садовый пылесос Remark. Он уже закуплен в Службу содержания — два аппарата работают в городе.

«Техника должна не заменять человека, а помогать ему делать работу быстрее, проще, качественнее и безопаснее. Именно на такие решения мы ориентируемся», — подытожил Андрей Булгаков.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.