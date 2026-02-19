сегодня в 14:19

В Щелкове расчистили дороги на Комсомольской улице

Коммунальные службы 19 февраля очистили дороги и пешеходные переходы на улице Комсомольской в Щелкове после обильного снегопада. Работы ведутся в усиленном режиме с привлечением спецтехники и рабочих.

После сильного снегопада коммунальные службы городского округа работают в усиленном режиме. Специалисты приводят в порядок дороги, дворы, остановки общественного транспорта, подходы к социальным объектам и пешеходные переходы.

Мастер участка Алексей Сирота сообщил, что на улице Комсомольской уже очистили проезжую часть и пешеходные переходы. В работах задействованы двое рабочих и трактор.

Для обеспечения безопасного проезда дорожники регулярно убирают снег и обрабатывают покрытие противогололедными материалами. По данным синоптиков, текущий снегопад может побить суточный рекорд 56-летней давности и войти в тройку самых мощных февральских снегопадов за всю историю наблюдений.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.