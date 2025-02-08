В Щелкове прошли пробные запуски КНС «Соколовская» после масштабной реконструкции

Завершилась масштабная реконструкция канализационно-насосной станции «Соколовская» в Щелкове, которая проводилась в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В ходе реконструкции станция была полностью обновлена. Укреплены фундамент и приемная камера с четырьмя каналами. Установлено новое оборудование — в том числе 4 насоса, оснащённые системой автоматического контроля десятков параметров — от температуры нагрева до герметичности двигателя. Управление потоками сточных вод теперь осуществляется с помощью современных шиберных затворов, работающих на электроприводе, а измельчать крупные отходы будут дробилки.

Результатом целого комплекса работ стало испытание нового оборудования.

КНС «Соколовская» — одна из самых больших КНС Московской области, обеспечивает водоотведение для жителей двух городских округов — Щелково и Королева. Проектная мощность объекта составляет около 120 тыс. куб. м сточных вод в сутки. Реконструкция данной КНС позволила повысить надёжность водоотведения для 300 тысяч человек.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.