В Щелкове повысили надежность теплоснабжения

сегодня в 12:10

В городском округе Щелково завершился плановый ремонт котла № 2 на котельной в микрорайоне Богородский. В рамках ремонтных работ старые котловые трубы, которые исчерпали свой ресурс, были заменены на новые. После установки новых труб котел уже прошел необходимые гидравлические испытания, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Также специалисты проверили работу горелочного устройства, системы подачи газа, автоматику и вспомогательное оборудование.

Проведенные мероприятия позволили восстановить эффективность работы котла, снизить риск аварийных остановок и повысить надежность теплоснабжения всего микрорайона. Ремонт был выполнен сотрудниками ресурсоснабжающей организации ООО Тепловодоснабжение.

Ранее специалисты предприятия сообщили, что с 16 мая в городском округе Щелково начинается поэтапный перевод котельных на летний режим работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.