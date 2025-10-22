В Щелкове обсудили модернизацию объектов ЖКХ и образовательных учреждений

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков провел традиционное оперативное совещание, главной темой которого стало жилищно-коммунальное хозяйство. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Он рассказал, что в рамках госпрограммы по капитальному ремонту и строительству объектов теплоснабжения в этом году завершено 14 проектов, еще 2 находятся в финальной стадии: котельная № 29 и блочно-модульная котельная мощностью 12 МВт.

Также обсудили подачу тепла. Оно уже поступает во все дома и социальные объекты, однако поступают обращения от жителей с улицы Беляева.

«Из-за нехватки холодной воды, поступающей на котельную в час высокого водоразбора, есть просадки в работе. Решаем вопрос комплексно: уже заменили задвижку, обновляем пластины на теплообменнике и проводим ревизию насосного оборудования», — рассказал глава округа Андрей Булгаков.

Кроме того, на совещании были подняты вопросы ремонта дорог и модернизации объектов образования. «Колоссальный объем работ был проведен за 5 лет: текущие и капитальные ремонты, открытые стадионы, новые МАФ в детских садах. Сбавлять темп не планируем», — подчеркнул Андрей Булгаков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.