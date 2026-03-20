В Щелкове модернизируют семь ВЗУ в 2026 году

Модернизацию семи водозаборных узлов проведут в Щелкове в 2026 году в рамках инвестиционной программы 2023–2046 годов. Работы позволят повысить надежность водоснабжения и увеличить мощность объектов в среднем на 13%, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Щелковский водоканал продолжит обновление технологического оборудования на ВЗУ «Радиоцентр №5», «Розы Люксембург», «Монино» (больничный комплекс), «Соколовская», «Гребнево», №1 на улице Краснознаменская и «Огуднево». Проектирование объектов завершили в 2025 году, сейчас ведется закупка оборудования и подготовка к строительно-монтажным работам. Их планируют выполнить с мая по декабрь 2026 года.

В рамках модернизации заменят насосное оборудование и трубопроводы, обновят системы электроснабжения, автоматизации и диспетчеризации. Демонтаж старых агрегатов и установку новых проведут без остановки работы водозаборных узлов.

Для повышения качества воды на ВЗУ «Розы Люксембург» в поселке Загорянский установят автоматическую систему обеззараживания «УФ-Технолоджи» с блоком промывки и датчиком протока воды. На ВЗУ «Огуднево» смонтируют аэрационную колонну и блок обезжелезивания, что позволит снизить содержание железа.

После модернизации улучшится водоснабжение для 8 тыс. жителей — это 92 многоквартирных дома, а также две больницы и две котельные. Рост мощности создаст резерв для подключения новых абонентов и дальнейшего развития территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.