В Щелкове до 2027 года проведут работы по обновлению теплоснабжения

Министерство энергетики Московской области продолжает реализацию мероприятий по модернизации теплоснабжающего хозяйства региона. В городском округе Щелково до 2027 года проведут работы по модернизации теплоснабжения более чем на 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Их цель — значительные повышение надежности коммунальных услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения и безаварийное прохождение предстоящего отопительного периода.

Как ранее отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, весной этого года в регионе была сформирована масштабная Госпрограмма, которая разбита на краткосрочные и долгосрочные мероприятия.

«Реализовать краткосрочные мероприятия предстоит в этом году до начала отопительного периода — это 159 мероприятий на общую сумму 11 млрд рублей. Они затронут 41 котельную и центральный тепловой пункт, 185 км тепловых сетей. Долгосрочные мероприятия рассчитаны до 2029 года и включают в себя 706 мероприятий на общую сумму 84 млрд рублей — это 108 котельных и центральных тепловых пунктов и 273 км тепловых сетей», — прокомментировал Евгений Хромушин.

Работы по модернизации объектов теплоснабжающего комплекса проводятся в каждом муниципалитете Подмосковья. К примеру, в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023–2028 годы» в городском округе Щелково в 2024–2027 гг. запланирована реализация 21 мероприятия на сумму более 2 млрд рублей.

В этом году в округе теплоэнергетики выполнят капитальный ремонт центрального теплового пункта (ЦТП) № 1 в мкр. Щелково-3 и четырех котельных: на ул. Текстильщиков, ул. Институтской, ул. Сиреневой и ул. Московской, а две новые блочно-модульные котельные (БМК) — на пл. Ленина и в д. Еремино — построят. Кроме того, проводится большая работа по модернизации тепловых сетей. В частности, будут отремонтированы участки теплосетей котельной № 1 в мкр. Щелково-7.

В последующие годы работы по модернизации теплоснабжающего хозяйства муниципалитета продолжатся. На 2025–2027 гг. запланировано строительство еще трех БМК, капитальный ремонт четырех котельных и пяти участков тепловых сетей.

В результате реализации мероприятий качество и надежность отопления и горячего водоснабжения в домах жителей значительно повысятся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.