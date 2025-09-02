В Щелкове более 70% недочетов в жилых домах устранено к отопительному сезону

В преддверии зимы в городском округе Щелково полным ходом идут работы по модернизации объектов теплоснабжения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Комплексный подход, включающий капитальный ремонт, строительство новых котельных и замену оборудования, позволит значительно повысить надежность и эффективность системы теплоснабжения муниципалитета.

«Дополнительно в округе построят шесть новых блочно-модульных котельных. Также продолжается работа по объектам инвестиционных программ и капитального ремонта», — уточнил секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава Щелково Андрей Булгаков.

В 2025 и 2026 годах в рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия» запланированы капитальные ремонты семи участков теплосетей общей протяженностью 6 км, а также замена или модернизация 17 котлов.

Одной из ключевых точек модернизации является котельная № 9 в поселке Фряново, где сейчас полным ходом идет капитальный ремонт. Специалисты проводят сварку, монтаж смотровых площадок, окраску труб и подключение газового коллектора. После завершения работ теплом будут обеспечены 20 домов и социальных объектов Фряново.

Глава муниципалитета пояснил, что обновление позволит значительно снизить число нештатных ситуаций на теплосетях во время холодов. Депутаты фракции «Единая Россия» совместно с управлением территории Фряново и жителями контролируют ход работ.

«Вместе с жителями неоднократно поднимали вопрос о необходимости модернизации котельной № 9. Нам было важно, чтобы проблема была решена комплексно и в кратчайшие сроки. В рамках наказов жителей Фрянововместе с администрацией нашли средства и запланировали капитальный ремонт котельной. Теперь совместно с жителями контролируем ход работ, чтобы все было сделано качественно и в срок», — поделился член фракции «Единая Россия» в местном Совете депутатов Дмитрий Васин.

Кроме того, в рамках инвестиционной программы ведется работа по повышению надежности котельных, обновлению оборудования и реконструкции сетей в Серково, Богослово и Литвиново.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.