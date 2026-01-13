В Самарской области начнут автоматически штрафовать за сосульки и мусор

Патрули с ИИ-камерами будут штрафовать за мусор и сосульки в Самарской области

Врио главы Государственной жилищной инспекции Георгий Степанян на заседании правительства рассказал, что в Самарской области намереваются внедрить мобильные комплексы для автоматического выявления и пресечения нарушений правил поддержания порядка на территориях — таких как сосульки на крышах, снежные навалы, скопления отходов и другие подобные случаи, сообщает «Царьград» .

Работа этой системы опирается на технологии искусственного интеллекта. Камеры устанавливаются на патрульных машинах, осуществляющих объезд улиц и дворов. Обнаруженные нарушения фиксируются в автоматическом режиме и пересылаются ответственным структурам посредством ГИС «Электронное ЖКХ». Штрафы накладываются без оформления протоколов.

Подчеркивается, что подобные технологические решения уже используются в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, где с их помощью отслеживают состояние городской инфраструктуры и контролируют исполнение обязательств управляющими компаниями.

Аналитики считают, что внедрение подобных инструментов сделает более строгим контроль за очисткой территорий и повысит ответственность управляющих компаний за уход за прилегающими и общими территориями домов.

Планируемые действия предусматривают систематическое наблюдение за проблемными зонами, автоматическую передачу данных в ведомственные реестры и быстрое взаимодействие с подрядчиками, ответственными за благоустройство. Ожидается, что это позволит ускорить сроки реагирования на выявленные недостатки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.