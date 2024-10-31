В Рузском округе запланированы отключения света в четверг

Рузский район электрических сетей «Россети Московский регион» информирует, что 31 октября с 10:00 до 13:00 прекратится подача электроэнергии в поселке Колюбакино на улице Майора Алексеева, в СНТ: «Луч», «Радуга», «Сосна», «Весна», «Рузские Зори», «Рузские Зори-Поляна», «Красный Пролетарец», «Красный Пролетарец-2»; в деревни: Апальщино, Кривошеино, Новогорбово; с 10:00 до 14:00 — в Рузе на улице Социалистической, в селе Никольском, в деревнях: Семенково, Глиньково, Шорново.

С 13:00 до 17:00 не будет света в поселке Дорохово (тер. Минское шоссе).

Обесточивание потребителей будет производиться не более 2-х часов.

Энергетики ПАО «Россети Московский регион» приносят свои извинения за доставленные неудобства. Для уточнения информации можно обратиться на сайт ПАО «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии» 8 (800) 700-40-70, 8 (800) 220-0-220.

На территории Московской области за повышение энергетической эффективности отвечает министерство энергетики. Ведомство четвертый год подряд реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей, в рамках которой проходят ремонт, реконструкция и строительство энергообъектов. За это время удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно Минэнерго старается увеличивать число муниципалитетов, охватываемых программой. Акцент делается на населенных пунктах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.