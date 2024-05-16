В Рузском округе ремонтируют энергообъекты

сегодня в 15:11

«Россети Московский регион» сообщает жителям Рузского округа о плановых отключениях электроэнергии в населенных пунктах. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

16 мая с 9:00 до 17:00 не будет света в деревне Контемирово (СНТ «Турица»).

С 10:00 до 16:00 обесточат в поселке Тучково улицы: 1-ю, 2-ю, 3-ю, 4-ю, 5-ю Петровские, Новопетровскую, 1-ю, 2-ю, 3-ю, 4-ю Новопетровские, Петровскую, Петрово; проезды: Петровский, Новопетровский, Мосеево-Петровский.

Обесточивание потребителей будет производиться не более 2 часов.

Энергетики ПАО «Россети Московский регион» приносят свои извинения за доставленные неудобства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.