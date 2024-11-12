В Рузском округе ремонтируют электроподстанцию «Карповка»

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В Подмосковье начали ремонт подстанции для стабильного электроснабжения

В Рузском городском округе начали ремонт электрооборудования подстанции 35 кВ «Карповка», сообщили в пресс-службе округа.

Работы производятся без обесточивания потребителей. В указанный период времени будет снижена надежность электроснабжения потребителей, проживающих в деревнях: Вишенки, Волково, Корчманово, Нововолково, Барынино, Ваюхино, Аннино, Стрыгино, Петряиха, Денисиха, Углынь, Ильинское, Никольское, Редькино, Орешки, Мытники, Хотебцово, Михайловское, Ремяница, Старо, Федчино, Городище, Бабино, Матвейцево, Борзецово, Малые горки, Ельники.

В случае аварийного отключения электроэнергии для уточнения информации можно обращаться по телефону «Светлой линии» 8 (800) 220-02-20.

Работы продлятся с 8.00 12 ноября до 17.00 13 ноября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.