В Рузском округе повышают надежность электроснабжения потребителей

сегодня в 10:29

Рузский район электрических сетей «Россети Московский регион» проведет плановые отключения электроэнергии в населенных пунктах Рузского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

27 ноября с 8:00 до 17:00 прекратится подача электроэнергии в Рузе на улицах: Октябрьской, Профессиональной, Ульяновской, на площади Партизан, в Театральном переулке.

С 10:00 до 14:00 обесточат деревни: Старая Руза, Жиганово, Красотино, Федьково, Колодкино, Костино.

Обесточивание потребителей будет производиться не более двух часов.

Энергетики ПАО «Россети Московский регион» приносят свои извинения за доставленные неудобства.

Плановые отключения электроэнергии необходимы для проведения профилактических работ и ремонта электросетей. Это позволяет обеспечить надёжное электроснабжение потребителей и предотвратить возможные аварии.

Для уточнения информации можно обращаться на сайт ПАО ПАО «Россети Московский регион» в раздел «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии» 8 (800) 700-40-70, 8 (800) 220-0-220.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.