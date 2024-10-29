В Рузском округе проводятся ремонтные работы на подстанции «Руза»

Филиал ПАО «Россети Московский регион» — Западные электрические сети уведомляет жителей Рузского городского округа об ослаблении схемы электроснабжения подстанции 110 кВ «Руза» в связи с неплановыми работами по ремонту оборудования 110 кВ в период с 17.00 25 октября до 12.00 7 ноября 2024 года, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Работы производятся без обесточивания потребителей. В указанный период времени будет снижена надежность электроснабжения потребителей, проживающих в Рузе, в поселке Горбово, в деревнях: Чепасово, Костино, Лукино, Тишино, Новониколаево, Воробьево, Глухово, Городилово, Теряево, Румянцево, Вертошино, Старая Руза, Коковино, Новотеряево, Бабаево, Брыньково, Ватулино, Жолобово, Старотеряево, Горки, Комлево, Старо, Сытьково.

В случае аварийного отключения электроэнергии для уточнения информации можно обращаться по телефону «Светлой линии» 8 (800) 220-02-20.

Выполнение вышеуказанных работ необходимо для поддержания нормального эксплуатационного состояния оборудования и повышения надежности электроснабжения потребителей.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье с первого дня чувствует доверие и поддержку президента страны и всегда находится в конструктивном диалоге с правительством.



«Вы знаете, как мы дружны и стараемся максимальное количество полезных проектов реализовывать вместе с Москвой — это касается и дольщиков, и развития дорог, транспорта, парков, модернизации ЖКХ», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.