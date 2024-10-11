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В Рузском округе проведут ремонт энергообъектов в пятницу

11 октября с 9:00 до 13:00 прекратится подача электроэнергии в Рузе на улицах Красной и Высокой.

С 10:00 до 14:00 не будет света в поселке Тучково на улице Мосеево и в деревнях: Шелковке, Головинке, Грибцово, Контемирово, Усадково, Архангельское, Петрищево; с 10:00 до 15:00 — в деревнях: Хомьяново, Оселье, Лидино, Сумароково, Апухтино.

С 11:00 до 15:00 обесточат деревни Волково и Нововолково.

С 14:00 до 17:00 отключат электроэнергию в поселке Тучково на улицах: Кирова, Трутеево, Гравийной; с 14:00 до 18:00 — в деревне Акатово.

Обесточивание потребителей будет производиться не более 2-х часов.

Энергетики ПАО «Россети Московский регион» приносят извинения за доставленные неудобства.

В Московской области вопросами повышения надежности электроснабжения занимается министерство энергетики. Под его контролем с начала текущего года соответствующие мероприятия выполнили на более чем 130 электрообъектах, построили свыше 40 подстанций. Кроме того, продолжается реконструкция воздушных и кабельных линий электропередачи.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.