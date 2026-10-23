В Рузском округе проложат 600 метров газопровода в Старотеряеве

Строительство газораспределительных сетей в Старотеряеве началось в октябре 2026 года. До конца месяца планируют проложить 600 метров газопровода, а завершить строительно-монтажные работы с учетом ввода объекта в эксплуатацию — в ноябре 2026 года.

Трассу прокладывают комбинированным методом: часть — открытым способом, часть — методом горизонтально-направленного бурения.

С января по октябрь в Рузском муниципальном округе подали 333 заявки на социальную газификацию.

Президентский проект «Социальная газификация» предусматривает бесплатное подведение газа к границам участков. Для участия необходимо, чтобы в населенном пункте действовала газовая сеть, а участок и дом были официально зарегистрированы.

Проверить возможность подключения можно на интерактивной карте Мособлгаза.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.