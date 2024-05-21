В Рузском округе поменяли лампы в фонарях после жалоб жителей

В ЕДДС Рузского округа ежедневно поступают жалобы жителей на неисправность уличных светильников. Работы по устранению недостатков выполняет муниципальное учреждение «Благоустройство». Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

20 мая электрики меняли лампы в фонарях в Рузе на улице Говорова, в переулке Новоивановском; в поселке Тучково на улицах: Молодежной, Санаторной; в селе Покровском на улицах: 1-й Парковой, Комсомольской, Магистральной.

По вопросам неисправного уличного освещения можно также обращаться в МБУ «Благоустройство» по телефону: 8 (926) 303-02-04.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.