В Рузском округе Подмосковья строят новую котельную

Строительство блочно-модульной котельной продолжается в деревне Поречье Рузского муниципального округа по госпрограмме модернизации теплоснабжения. Объект обеспечит теплом 750 жителей, завершить работы планируют к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Специалисты компании «Мособлтепло» уже выполнили устройство фундамента и смонтировали каркас дымовой трубы. Сейчас ведутся работы по обвязке оборудования и установке сэндвич-панелей.

Котельную оснастят современным оборудованием и датчиками телеметрии. Центр мониторинга «Мособлтепло» сможет в режиме реального времени контролировать давление, температуру и состояние узлов, что повысит надежность теплоснабжения.

«Благодаря госпрограмме модернизации мы создаем надежную, энергоэффективную систему, которая обеспечит стабильное тепло в домах жителей, снизит нагрузку на экологию и заложит фундамент для долгосрочного развития Подмосковья. Блочно-модульные котельные быстро монтируются, экономичны в эксплуатации и позволяют точно регулировать подачу тепла. В настоящее время в регионе строят более 50 БМК, а в 2026 году планируется модернизировать 224 котельные и 361 км теплосетей», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Государственная программа модернизации теплоснабжения действует в регионе с 2024 года. Ее цель — повышение надежности отопления и горячего водоснабжения, а также безаварийное прохождение отопительного периода.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.